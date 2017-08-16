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В Кемерово мать будут судить за смерть двухлетнего сына

Завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летней жительницы Кировского района Кемерово, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, 29 июня текущего года 2-летний малыш был дома под присмотром мамы. Мать отлучилась в ванную комнату, а ребенок в это время подставил стул и забрался на подоконник открытого окна.

Мальчик оперся на москитную сетку и вылетел из окна 5-го этажа. Женщина услышала хлопок, сразу зашла в комнату, но сына не увидела. Выглянув в открытое окно, она увидела, что мальчик лежит на земле, вызвала «скорую помощь». В крайне тяжелом состоянии он был госпитализирован, две недели врачи боролись за его жизнь. Однако спасти мальчика не удалось, от полученных травм он скончался в медицинском учреждении.

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
16/08/2017
Происшествия
Кемерово
Новости Кузбасса

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