В Кемерово пройдет чемпионат по вращению спиннеров

26 августа с 16:00 до 18:00 в Кемерово на территории парка Победы имени Г.К. Жукова пройдет городской турнир на лучшее владение спиннером в нескольких номинациях: скорость вращения, длительность вращения, размеры спиннера и уровень управления спиннером.

Для участия в соревнованиях приглашаются все желающие вне зависимости от пола и возраста. Участие бесплатное.