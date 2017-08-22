В Кемерово пройдет чемпионат по вращению спиннеров

26 августа с 16:00 до 18:00 в Кемерово на территории парка Победы имени Г.К. Жукова пройдет городской турнир на лучшее владение спиннером в нескольких номинациях: скорость вращения, длительность вращения, размеры спиннера и уровень управления спиннером.
Для участия в соревнованиях приглашаются все желающие вне зависимости от пола и возраста. Участие бесплатное.
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