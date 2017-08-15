В Кемерово с 18 по 21 августа будет перекрыт проспект Химикив

С 21.00 18 августа до 6.00 21 августа будет полностью перекрыто движение транспорта по пр. Химиков на участке от ул. Ворошилова до ул. Волгоградской.



Необходимость перекрытия связана с прокладкой тепловых сетей через проезжую часть проспекта. Изменится схема движения пассажирского транспорта.



Движение автобусных маршрутов № 82, 82т:



* от ост. «Сельская больница» – ул. Волгоградская, пр. Ленина, ул. Ворошилова, пр. Химиков и далее своим маршрутом;

* в обратном направлении без изменения.



Движение автобусных маршрутов № 3, 28т:



* в направлении к д.п. «Комсомольский»: ул. Волгоградская – пр. Ленина – ул. Ворошилова – пр. Химиков – далее по маршруту;

* в направлении от д.п. «Комсомольский»: пр. Химиков – ул. Ворошилова – пр. Ленина – ул. Волгоградская – далее по маршруту.



Движение автобусных маршрутов № 18т, 21т, 45т, 61т, 124:



* в направлении к бр. Строителей: пр. Химиков – ул. Волгоградская, пр. Ленина – ул. Ворошилова – пр. Химиков – далее по маршруту;

* в направлении от бр. Строителей – пр. Химиков – ул. Ворошилова – пр. Ленина – ул. Волгоградская – далее по маршруту.



Движение троллейбусных маршрутов № 1, 2 осуществляться не будет.



О работах водителей проинформируют указатели и дорожные знаки.