В Кузбассе начальника ГУФСИН подозревают в получении крупной взятки

В отношении 48-летнего начальника ГУФСИН России по Кемеровской области Константина Антонкина, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Чиновник заключен под стражу до 1 октября.

По версии следствия, в 2012 году Антонкин предложил директору строительной фирмы обеспечить заключение госконтракта почти на 60 миллионов рублей именно с его организацией. Условия договора предусматривали разработку проектной документации для ремонтно-строительных работ следственного изолятора.

За свои услуги он попросил оформить в собственность выбранный им земельный участок и построить там дом. Когда предприниматель согласился, подозреваемый убедил директора строительного управления ФСИН, чтобы контракт был заключен именно с указанной организацией.

В настоящий момент следователи проводят обыски и изучают документы, имеющие отношение к делу.

Поскольку изоляторы временного содержания в Кемеровской области находились под руководством Константина Антонкина, его заключили под стражу в СИЗО-1 Новосибирской области.