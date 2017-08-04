В Кузбассе начальника ГУФСИН подозревают в получении крупной взятки

В отношении 48-летнего начальника ГУФСИН России по Кемеровской области Константина Антонкина, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Чиновник заключен под стражу до 1 октября.
По версии следствия, в 2012 году Антонкин предложил директору строительной фирмы обеспечить заключение госконтракта почти на 60 миллионов рублей именно с его организацией. Условия договора предусматривали разработку проектной документации для ремонтно-строительных работ следственного изолятора.
За свои услуги он попросил оформить в собственность выбранный им земельный участок и построить там дом. Когда предприниматель согласился, подозреваемый убедил директора строительного управления ФСИН, чтобы контракт был заключен именно с указанной организацией.
В настоящий момент следователи проводят обыски и изучают документы, имеющие отношение к делу.
Поскольку изоляторы временного содержания в Кемеровской области находились под руководством Константина Антонкина, его заключили под стражу в СИЗО-1 Новосибирской области.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В рамках проведения программы социальной поддержки населения в Кемеровской области в Мысках сразу...
|
Жителя Мариинска осудили за убийство своего знакомого, с которым употреблял алкогольные напитки. 43...
|
В отношении совершеннолетней горожанки вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по...
|
По предварительным данным, 25-летний водитель Subaru, двигаясь в сторону Новокузнецка, наехал на...