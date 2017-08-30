В Кузбассе поднимут зарплату бюджетникам

С 1 сентября 2017 года будет увеличена заработная плата работникам культуры, дополнительного образования, соцработникам, с 1 октября – медицинским работникам, а с 1 января 2018 года – всем бюджетникам, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.
На эти цели до конца года будет дополнительно направлено 950 млн рублей из областного бюджета.
30/08/2017
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Надежды водителя на вездеходные качества ЛУАЗа не оправдались, полицейским удалось задержать 54-...
|
Корова травмировала 77-летнюю жительницу Кузбасса. Случай произошёл в посёлке Бурлаки...
|
Пострадавшего увезли на скорой, – сообщил очевидец произошедшего. Также свидетель инцидента...
|
Рост интереса кузбасских туристов к Испании стал причиной решения открыть в Кемерово испанский...