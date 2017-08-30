В Кузбассе поднимут зарплату бюджетникам

С 1 сентября 2017 года будет увеличена заработная плата работникам культуры, дополнительного образования, соцработникам, с 1 октября – медицинским работникам, а с 1 января 2018 года – всем бюджетникам, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

На эти цели до конца года будет дополнительно направлено 950 млн рублей из областного бюджета.