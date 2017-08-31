В Ленинске-Кузнецком открылся новый детский городок

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В жилом районе Ленинска-Кузнецкого Лесной городок появилась игровая площадка «Вершина».
Вокруг высокой спиральной сетки расположились «фуникулёр» в виде канатной дороги, «горная деревня» с комплексом детских горок, «альпийский луг» со столиком-ромашкой, качели с «гнездом», пружина «дикая пума», маленький «экскаватор».
31/08/2017
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