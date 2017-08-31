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В Ленинске-Кузнецком открылся новый детский городок

В жилом районе Ленинска-Кузнецкого Лесной городок появилась игровая площадка  «Вершина».

 Вокруг высокой спиральной сетки расположились «фуникулёр» в виде канатной дороги, «горная деревня» с комплексом детских горок, «альпийский луг» со столиком-ромашкой, качели с «гнездом», пружина «дикая пума», маленький «экскаватор».

Общество
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
31/08/2017
Общество
Ленинск-Кузнецкий
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