В Новокузнецке воссоздадут сражение былых веков

В Новокузнецке пропала пожилая женщина Вечером в четверг, 3 августа, в Новокузнецке пропала пожилая женщина — 74-летняя Антонина Фоминична...

Кузбасс: пропавший 63-летний Владимир Климов найден мертвым Пропавший в Кузбассе 63-летний Владимир Климов найден мертвым. Как стало известно, 20 июля 2017...

Начальника кемеровского Гуфсин арестовали до 1 октября Центральный суд Кемерово в пятницу удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу...