В Новокузнецке воссоздадут сражение былых веков

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13 августа в 11:00 на территории музея-заповедника «Кузнецкая крепость» состоится военно-историческая реконструкция «Кузнецкий рубеж. Сибирь в войнах XVII века».
В рамках реконструкции будет воссоздано одно из сражений произошедшее в июле 1682 г. близ Кузнецкого острога между русским казачьим войском, возглавляемый кузнецким воеводой Петром Дубровским и отрядом инородцев под руководством князя Матура-тайши.
05/08/2017
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