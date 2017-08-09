В Прокопьевске откроют детский сад для детей-инвалидов

Прокопьевский детский сад №10 вскоре примет воспитанников с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В настоящее время в образовательном учреждении устанавливаются два пандуса и переоборудуются входы в группы. В санитарных комнатах пустановят душевые поддоны со специальными поручнями.

На эти цели из областного и городского бюджетов в рамках программы "Доступная среда" направлено 547 500 рублей, а открыть детский сад планируют 15 августа 2017 года.