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В Прокопьевске откроют детский сад для детей-инвалидов

Прокопьевский детский сад №10 вскоре примет воспитанников с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В настоящее время в образовательном учреждении устанавливаются два пандуса и переоборудуются входы в группы. В санитарных комнатах пустановят душевые поддоны со специальными поручнями.

На эти цели из областного и городского бюджетов в рамках программы "Доступная среда" направлено 547 500 рублей, а открыть детский сад планируют 15 августа 2017 года.

Образование
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
09/08/2017
Образование
Прокопьевск
Новости Кузбасса

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