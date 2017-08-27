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В Прокопьевске водитель BMW X5 насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

Трагедия произошла на проспекте Ленина в Прокопьевске. Водитель BMW X5 решил обогнать остановившийся на пешеходном переходе автомобиль и сбил 11-летнего мальчика, переходившего в это время дорогу.

В результате ребенок скончался от полученных травм.

Происшествия
Топ
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
27/08/2017
Происшествия
Топ
Прокопьевск
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Новости Кузбасса

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