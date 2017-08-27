В Прокопьевске водитель BMW X5 насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

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Трагедия произошла на проспекте Ленина в Прокопьевске. Водитель BMW X5 решил обогнать остановившийся на пешеходном переходе автомобиль и сбил 11-летнего мальчика, переходившего в это время дорогу.
В результате ребенок скончался от полученных травм.
27/08/2017
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