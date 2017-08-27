В Прокопьевске водитель BMW X5 насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

Кемеровчан угостили шахтерским тормозком Одним из приятных моментов кулинарного фестиваля стал рассказ Владимира Сухацкого, известного...

В Новокузнецке водитель-лихач устроил массовое ДТП Массовое дорожно-транспортное происшествие, спровоцированное водителем иномарки, произошло в...

В Кемеровском районе на трассе сгорел автомобиль Сообщение о возгорании машины на трассе Р-255 в Кемеровском районе поступило в МЧС в 04:07 утра....