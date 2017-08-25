В Таштаголе сотрудник ГИБДД спас из огня мужчину и оказал ему первую помощь

Сотрудник отдела ГИБДД ОМВД России по Таштагольскому району прапорщик полиции Василий Килин отдыхал после ночной смены, когда заметил клубы дыма над домом соседей.

Сотрудник полиции сообщил о возгорании в МЧС и бросился к месту происшествия. Огнем были объяты веранда и крыша жилого строения.

Вместе с Василием Килиным к дому подбежал еще один сосед (прим. – данные не называются по просьбе гражданина). Они увидели, что хозяин горящего жилища разбил окно и пытался выбраться наружу. При этом он порезал руки об осколки.

Мужчины помогли пострадавшему выбраться на улицу и перенесли в безопасное место, где полицейский сумел остановить сильное кровотечение. После этого автоинспектор вызвал скорую помощь и присоединился к соседям, которые пытались потушить огонь. До приезда пожарных общими усилиями очевидцам удалось немного потушить возгорание. Прибывшие сотрудники МЧС окончательно ликвидировали пожар.

В настоящее время руководство ГУ МВД России по Кемеровской области рассматривает вопрос о поощрении отличившегося сотрудника и жителя города Таштагола, участвовавшего в спасении человека на пожаре.