Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В «Южном Кузбассе» выступают «фронтовые бригады»

На предприятиях угольной компании «Южный Кузбасс (ПАО «Южный Кузбасс» входит в Группу «Мечел») в рамках проекта «Фронтовые бригады», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, выступают самодеятельные артисты Кузбасса.

В минувшую пятницу в актовом зале центральной обогатительной фабрики «Сибирь» выступили артисты «Дворца культуры имени Горького» и Детской школы искусств №3 из г. Мыски. На концерте прозвучали известные военные песни, которые стали символом надежды и отваги: «За миг до войны», «Уходят сыны на войну», «Саночки», «На безымянной высоте», «Огонёк», «Не плачь, девчонка», «День Победы» и другие.

В зале присутствовали работники фабрики и ветераны предприятия. Зрители не сдерживали эмоций подпевали и стоя аплодировали артистам.

«Просто замечательный получился концерт, выступление артистов вызвало бурю эмоций! В военные годы песни согревали душу и призывали к подвигу, рассказывали о дружбе и любви, не позволяли падать духом. Сегодня эти песни – память о подвиге русского народа. В нашей стране практически в каждой семье есть свои герои, которые внесли вклад в победу. От всего сердца хочу поблагодарить артистов и организаторов концерта», – поделилась впечатлениями ветеран ЦОФ «Сибирь» Екатерина Кватюра.

До конца апреля «Фронтовая бригада» еще одного мысковского коллектива – Городского центра культуры – выступит для работников и ветеранов разреза «Сибиргинский» и одноименной шахты.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

Культура
Экономика
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
08/04/2025
Культура
Экономика
Междуреченск
Мыски

Популярное за месяц
Новокузнецкая межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по факту сброса сточных вод на почву в районе угольного разреза
Более 3 тысяч деревьев высадят школьники в память о кузбасских воинах к 80-летию Победы
Подведены итоги региональных отборочных туров фестиваля-конкурса «Танцуй, Сибирь!»
Суд в Кузбассе решил взыскать компенсацию морального вреда в пользу детей, покусанных собаками
Школа на 250 мест открылась в Гурьевском округе после модернизации
В Кузбассе специалисты Россельхознадзора выявили реализацию на маркетплейсе незарегистрированных сортов пакетированных семян овощных культур
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus