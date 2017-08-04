Видеобеседа в Тяжине

Многодетные семьи в Мысках получили от властей 20 овец В рамках проведения программы социальной поддержки населения в Кемеровской области в Мысках сразу...

Кузбассовец убил собутыльника и отвёз его тело в тележке на пустырь Жителя Мариинска осудили за убийство своего знакомого, с которым употреблял алкогольные напитки. 43...

Поджигательнице пианино в Новокузнецке грозит арест В отношении совершеннолетней горожанки вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по...