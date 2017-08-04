Видеобеседа в Тяжине

В Тяжинской районной библиотеке имени Николая Ивановича Масалова прошла видеобеседа «Вместе против наркотиков!»
Для детей младшего и среднего возраста ее провели работники детской библиотеки Ульяна Алексеевна Голикова, Галина Ивановна Леонтьева и библиограф центра правовой информации Мария Александровна Удалая.
Библиотекари рассказали о вредных привычках, о здоровом образе жизни. Ребята прослушали обзор книг «Здоровье на «отлично!» и посмотрели мультфильмы «Тайна табачного дыма», «Вредные привычки», «Ну, погоди!», «Как медведь трубку курил».
В заключение мероприятия дети вывели свою «формулу» здоровья и получили буклет «Мы за здоровый образ жизни».
04/08/2017
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