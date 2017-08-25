Впервые за 17 лет Тулеев не принял участие в праздновании Дня шахтера

Сегодня в Междуреченске прошли торжества, посвященные Дню шахтера. Губернатор Тулеев, недавно перенесший операцию на позвоночнике, и вернувшийся в регион после реабилитации, впервые за 17 лет пропустил празднование.

Прием в Междуреченске начался с видеосюжета с торжественной встречи к Дню шахтера, которую провел в Государственном Кремлевском дворце Владимир Путин. Сразу за ним было показано видеообращение Амана Тулеева, посвященное 70-летию Дня шахтера.