Впервые за 17 лет Тулеев не принял участие в праздновании Дня шахтера

Сегодня в Междуреченске прошли торжества, посвященные Дню шахтера. Губернатор Тулеев, недавно перенесший операцию на позвоночнике, и вернувшийся в регион после реабилитации, впервые за 17 лет пропустил празднование.
Прием в Междуреченске начался с видеосюжета с торжественной встречи к Дню шахтера, которую провел в Государственном Кремлевском дворце Владимир Путин. Сразу за ним было показано видеообращение Амана Тулеева, посвященное 70-летию Дня шахтера.
25/08/2017
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Отмечается, что пятидесятиоднолетний местный житель похитил у собственной тещи из сейфа четыре...
|
На бульваре Строителей в Кемерове появится 2-километровая велодорожка. Как сообщает пресс-служба...
|
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев впервые за 17 лет не принял участие в праздничном приёме...
|
Житель Красноярска пошел на кражу, чтобы вернуть возлюбленную из Кемерова. Горожанин поссорился со...