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Всероссийская акция «Ночь кино 2017» в Кузбассе

27 августа в Кузбассе пройдет всероссийская акция «Ночь кино», приуроченная ко Дню российского кинематографа.

Кемеровская область принимает активное участие в проекте. 70 площадок области ждут кузбассовцев на ночных показах лучшего российского кино - это «Время первых», «28 панфиловцев», «Кухня. Последняя битва», «Снежная королева 3: Огонь и лёд». Для жителей нашего шахтерского края будет представлен региональный документальный фильм, прославляющий доблестный и героический труд шахтеров, снятый Сибирской угольной энергетической компанией «СУЭК». Жители Кузбасса смогут посмотреть его на всех площадках «Ночи кино».

В Кемерово «Ночь кино» пройдет в «Кузбасскино» по адресу пр. Советский, 4. Начало показов в 18-00 и 20-00 часов.
Эта ночь – станет настоящим праздником кино в Кемерово! В рамках акции: развлекательная кинопрограмма, профессиональная фотосессия с кинореквизитом, аквагрим, бесплатный попкорн и розыгрыши призов от организаторов и партнеров акции, дегустация пиццы от специального гостя показа!
Встретим «День российского кино 2017» вместе!

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
17/08/2017
Культура
Кемерово
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Новости Кузбасса

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