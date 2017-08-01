Встреча художников Калтанского городского округа

В выставочном зале «Музей» 27 июля состоялась встреча художников – участников выставки «Посвящаю, мой город, тебе!», приуроченной ко Дню города. Эта выставка проводится в июле и стала уже традиционной. В этом году на ней представлены работы девяти калтанских художников, пять из которых участвуют впервые. В зале представлены в основном пейзажи, но написаны они в разных стилях, у каждого мастера своя манера, свой взгляд, свое настроение, - этим и интересны смешанные выставки.

Встреча прошла в камерной, очень дружеской атмосфере. Общение, обмен мнениями, трогающие душу песни под гитару, исполненные бардом А.Бабарыкиным, - все это создало праздничную атмосферу и дало силы для преодоления новых вершин в творчестве.