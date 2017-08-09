Выездная работа ПФР

В Кемеровской области откроют экотропу Торжественное открытие экотропы в Салаирском заказнике состоится в конце сентября 2017 года....

В Кемерове произошла массовая драка В популярном сообществе о событиях областной столицы появилась видео массовой драки, произошедшей...

В Кемерове иномарка Renault столкнулась с маршруткой ПАЗ В среду, 9 августа, в Кемерове произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором легковая...