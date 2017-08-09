Выездная работа ПФР

В поселке Листвянка специалисты Управления Пенсионного фонда России в Тяжинском районе провели выездной прием граждан.
У местных жителей была возможность лично получить ответы на различные вопросы, не затрачивая средств и времени для поездки в районный центр. Селяне проявили интерес к изменениям в пенсионной системе, расспрашивали специалистов о назначении, выплате, перерасчете пенсий, о накопительной пенсии, а также о других социальных выплатах.
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