В администрации Тяжинского муниципального района в торжественной обстановке награждены юбиляры.

За многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления, преданность профессии и в связи с юбилеем со дня рождения Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района награждена главный специалист администрации Новоподзорновского сельского поселения Надежда Валентиновна Бычкова.

Н. В. Бычкова родилась и выросла в селе Новоподзорново. Успешно обучаяясь в средней школе, в 1978 году приняла участие во Всероссийском соревнованиии молодых пахарей в Костроме, где заняла первое место. После окончания школы по направлению уехала на учебу в Новокузнецкий сельскохозяйственный институт.

Вернувшись в родное село, начала трудовую деятельность в совхозе «Победа» в должности бухгалтера, на которой проработала более 10 лет. В 2002 году была переведена на должность главного бухгалтера администрации Новоподзорновского сельского поселения. На протяжении 12 лет Надежда Валентиновна является бессменным председателем участковой избирательной комиссии.

Надежда Валентиновна Бычкова награждена медалями Кемеровской области «За достойное воспитание детей» и «70 лет Кемеровской области», медалью «За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи». Вместе с мужем воспитали двоих замечательных сыновей и помогают воспитывать внуков.

За продолжительную безупречную работу, высокий профессионализм, активное участие в общественной деятельности и в связи с юбилеем со дня рождения Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района награждена бухгалтер Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия по отрасли «Культура» Ольга Николаевна Новикова.

О. Н. Новикова работает в должности бухгалтера с 2000 года, имеет среднее профессиональное образование. Общий трудовой стаж – более 33 лет. Ольга Николаевна – бухгалтер высокой квалификации, владеющая исключительными познаниями законодательства, практики, и делопроизводства. Постоянно стремится повысить свой профессиональный уровень, посещает семинары, тренинги, регулярно следит за изменениями в действующем законодательстве. Всегда готова поделиться своим опытом с коллегами.

Высоких результатов Ольга Николаевна сумела достичь за счет упорного труда, зарекомендовала себя как ответственный, аккуратный, инициативный сотрудник. За время работы О. Н. Новикова неоднократно награждалась грамотами администрации Тяжинского муниципального района и управления культуры администрации Тяжинского муниципального района.