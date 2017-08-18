За 7 месяцев 2017 года в Кузбассе правопреемникам выплатили более 40 миллионов рублей

Если близкий человек ушел из жизни до выхода на пенсию, но в период его трудовой деятельности осуществлялось перечисление страховых взносов на формирование накопительной пенсии, то есть возможность получить пенсионные накопления умершего родственника.

Так, с начала 2017 года за выплатой пенсионных накоплений обратился 921 человек. Правопреемникам застрахованных граждан, ушедшим из жизни до наступления права на назначение пенсии, перечислено 40 369 761,31 рублей.

Кроме того, ежегодно Отделение ПФР по Кемеровской области проводит работу по дополнительной выплате пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц.

В дополнительную выплату включаются средства пенсионных накоплений, поступившие на индивидуальный лицевой счет умершего застрахованного лица за период, истекший со дня вынесения решения о выплате пенсионных накоплений. В состав этих средств входят страховые взносы, перечисленные работодателем в год смерти застрахованного лица, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, чистый финансовый результат от временного размещения Пенсионным фондом России страховых взносов и доход от инвестирования средств пенсионных накоплений.

Отделением ПФР по Кемеровской области принято 1181 решение о дополнительной выплате пенсионных накоплений в отношении 1302 правопреемников умерших застрахованных лиц на общую сумму 288 066,80 рубля.

При наличии дополнительных средств на индивидуальных лицевых счетах умерших застрахованных лиц, выплата пенсионных накоплений производится по тем реквизитам, которые правопреемники указывали ранее в своих заявлениях о выплате (почта либо банк).

К числу правопреемников, имеющих право получить эти средства, законодательство относит также граждан, которых застрахованное лицо при жизни указало в заявлении о распределении пенсионных накоплений.

Если такое заявление не было написано, то выплата производится родственникам в соответствии с гражданским законодательством. В первую очередь - детям, супругу и родителям, а если таковые не обратились за получением средств пенсионных накоплений, то за их выплатой вправе обратиться правопреемники второй очереди - братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки. Причем эти средства делятся в равных долях между обратившимися правопреемниками.