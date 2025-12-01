22 тоны фасоли нового урожая из Кыргызстана ввезено в Кузбасс под контролем Россельхознадзора

27 ноября 2025 года инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз на территорию Кемеровской области – Кузбасса из Кыргызстана партии фасоли сушеной весом 22 тонны.

Для подтверждения фитосанитарной безопасности фасоль урожая текущего года прошла исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В результате наличие всех необходимых товаросопроводительных документов на партию и отсутствие в продукции карантинных вредных организмов стали основаниями для успешного оформления актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора), дающих право на дальнейшую реализацию.