Акция по профилактике киберпреступлений прошла на объектах транспортного комплекса в Кузбассе

На железнодорожном вокзале и в аэропорту Кемерова сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России разъяснили пассажирам основные правила безопасности в интернете и призвали граждан не выполнять указания неизвестных, кем бы они ни представлялись, блокировать таких людей в чатах и мессенджерах и не вступать с ними в разговоры. Особую опасность представляет вовлечение в преступную деятельность под предлогом заработка. Жертвами вербовщиков могут стать как несовершеннолетние, так и взрослые люди. О предложениях нарушить закон необходимо сообщить в правоохранительные органы.

Злоумышленники активно охотятся и за персональными данными, реквизитами банковских карт и кодами из смс-сообщений для подтверждения тех или иных операций. Один из приемов - рассылка вредоносных программ под предлогом обновления приложений. Соблюдение мер безопасности позволит не потерять деньги при дистанционных покупках через интернет и использовании электронных платежных систем. Сотрудники транспортной полиции настоятельно рекомендовали приобретать проездные документы (билеты) исключительно на официальных сайтах транспортных компаний или в лицензированных агентствах по продаже билетов.

Полицейские вручили пассажирам информационные материалы, предостерегающие от телефонных и прямых контактов с мошенниками.

Фото: Кузбасское ЛУ МВД России