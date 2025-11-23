Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Благодаря бдительности работников торговли росгвардейцы задержали похитительницу в новокузнецком магазине

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии благодаря бдительности работников торговой точки задержал похитительницу товара на сумму около 8 000 рублей.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к охраняемому гипермаркету на улице Транспортной. Внутри объекта работники магазина указали на предполагаемую виновницу, у которой был обнаружен неоплаченный товар. Для выяснения обстоятельств стражи правопорядка задержал 47-летнюю местную жительницу.

По предварительной информации, женщина в торговом зале набрала в корзину различные товары на общую сумму около 8000 рублей, среди которых были алкоголь, рыбная продукция и несколько дезодорантов. После этого она переложила товары в свою сумку, полагая, что осталась незамеченной камерами видеонаблюдения. Однако сотрудники магазина своевременно заметили противоправные действия, остановили гражданку и вызвали наряд Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной.

 

Фото: Росгвардия

Новокузнецк
kuzbassnews.ru
23/11/2025
