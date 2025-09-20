Более 1,6 млн посещений планируется в наступающем горнолыжном сезоне в СТК «Шерегеш»

На совещании под председательством губернатора Кузбасса Ильи Середюка подвели итоги летнего туристического сезона, обсудили планы на предстоящий горнолыжный, а также реализацию инвестиционных проектов. Участие приняли представители профильных министерств и ведомств, инвесторы.

«Развитие туризма важно для диверсификации экономики нашего региона. В прошедшем сезоне в «Шерегеше» зафиксировано полтора миллиона посещений, в том числе 358 тысяч — летом. Это рекордная цифра для летнего туризма на нашем курорте, в прошлом году было 323 тысячи человек. В числе гостей — дети героев специальной военной операции, а также из многодетных семей. Планируем, что в новом горнолыжном сезоне в Шерегеше будет более 1,6 миллиона посещений», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Откроет горнолыжный сезон 2025/2026 гг. традиционно «Шерегешфест», который в этом году пройдет под девизом «Настоящая русская зима здесь!». Также запланированы гонки на собачьих упряжках, семейные соревнования по строительству снежных иглу, мероприятия, посвященные календарным праздникам и спортивные события.

В новом сезоне откроются три новых отеля. Всего будут работать 23 канатные дороги, 95 гостиниц, 77 ресторанов и кафе на 4800 посадочных мест, 16 автостоянок, 50 СПА-комплексов, бань, саун. Откроется туристско-выставочный центр «Шерегеш». Туристы смогут получать здесь любую нужную информацию, а собственники — рассказывать о своей деятельности.

На контроле находится обеспечение безопасности. С октября по ноябрь межведомственная комиссия обследует объекты СТК, особое внимание уделяя канатным дорогам. В секторе «А» новый пункт безопасности уже оснащен для работы спасателей, сотрудников полиции и медиков. К системе видеонаблюдения уже подключено 48 камер, к началу сезона заработают еще 30.

Для транспортной доступности в зимнем сезоне 2025/2026 гг. в новокузнецкий аэропорт запланированы рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Улан-Удэ, Читы, Иркутска, Новосибирска, Екатеринбурга. Планируется организовать прямой трансфер по маршруту «аэропорт г. Новокузнецк — СТК «Шерегеш», что позволит сократить время в пути в два раза. Для пассажиров фирменного электропоезда «Шерегеш-экспресс» будет доступна доставка с перрона в секторы «А» и «Е».

Также на совещании обсудили реализацию инвестиционных проектов, строительство инфраструктуры. Глава региона напомнил, что в феврале Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании в Кузбассе особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Горная Шория». Общая площадь ОЭЗ составила почти 1,5 тысячи гектаров. Илья Середюк подчеркнул, что федеральная поддержка позволит СТК «Шерегеш» войти в число лучших мировых горнолыжных курортов. Туризм напрямую влияет на развитие более 50 смежных отраслей, создает рабочие места, обеспечивает перспективы для развития малого и среднего бизнеса.

В соответствии со стратегией развития СТК «Шерегеш» к 2035 году будут реализованы инвестиционные проекты на сумму 172 млрд рублей. Средства направим развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, благоустройство, а также на обеспечение горнолыжного комплекса как курорта круглогодичного цикла.

