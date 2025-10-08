Более 2,5 т яблок и груш нового урожая из Кыргызстана ввезено в Кузбасс под контролем Россельхознадзора

2 октября 2025 года на территории Кемеровской области – Кузбасса инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз из Кыргызстана партии яблок и груш нового урожая весом 2,821 т

Специалисты ведомства при проведении процедуры государственного фитосанитарного контроля отмечают, что свежий аромат фруктов чувствуется даже на расстоянии. Для подтверждения фитосанитарной безопасности яблоки и груши прошли исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В результате наличие всех необходимых товаросопроводительных документов на партию и отсутствие в продукции карантинных вредных организмов стали основанием для успешного оформления актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора), дающих право на дальнейшую реализацию.