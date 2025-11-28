Более 4 тонн яблок и хурмы нового урожая из Кыргызстана ввезено в Кузбасс под контролем Россельхознадзора

25 ноября 2025 года на территории Кемеровской области – Кузбасса инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз из Кыргызстана партии яблок и хурмы нового урожая общим весом 4,098 тонн.

Специалисты ведомства при проведении процедуры государственного фитосанитарного контроля отмечают, что свежий аромат фруктов чувствуется даже на расстоянии.

Для подтверждения фитосанитарной безопасности яблоки и хурма прошли исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». В результате наличие всех необходимых товаросопроводительных документов на партии и отсутствие в продукции карантинных вредных организмов стали основанием для успешного оформления актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора), дающих право на дальнейшую реализацию.