Бывшему начальнику мариинской инспекции Управления гостехнадзора Кузбасса не удалось добиться отмены приговора

Ранее госслужащий был признан виновным в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, что повлекло её уничтожение и модификацию.

Ещё в январе 2023 года осуждённый, используя своё служебное положение, неправомерно получил доступ к автоматизированной системе «Гостехнадзор Эксперт». Он внёс изменения в учётные записи и удалил часть информации.

В результате были модифицированы и частично уничтожены сведения об основаниях выдачи удостоверений на право управления различными видами техники более чем 35 жителями Кузбасса. Это повлекло за собой невозможность определить законность выдачи указанных удостоверений.

В середине июля прошлого года госслужащий был признан виновным в совершённом преступлении, и ему назначено наказание в виде 3 лет ограничения свободы с запретом занимать определённые должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на 2 года. Судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда оставила приговор суда без изменения.

Не согласившись с таким исходом рассмотрения уголовного дела, осуждённый и его адвокат обжаловали принятые решения в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции с просьбой оправдать осуждённого.

В жалобе в числе прочего указывалось, что у осуждённого был законный доступ к АИС «Гостехнадзор Эксперт», и он имел право вносить в автоматизированную систему изменения в связи с исполнением своих должностных обязанностей. По мнению осуждённого, судами не был установлен и вред охраняемым законом интересам, поскольку уничтоженная информация осталась на бумажных носителях, что не исключает её восстановление.

Однако по результатам рассмотрения кассационных жалоб содержащиеся в них доводы не были поддержаны судом.

Несмотря на то, что осуждённый хоть и имел доступ в силу своего служебного положения к системе «Гостехнадзор Эксперт», содержащей охраняемую законом специальную информацию, но не был наделён полномочиями её уничтожения и модификации, в связи с чем и осуществил неправомерный доступ.

«При таких обстоятельствах судебные решения являются законными, обоснованными и справедливыми», — резюмировал Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в своём постановлении.

В итоге судебные акты кузбасских судов, постановленные в отношении бывшего госслужащего, оставлены без изменения.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

 

Фото: Мариинский городской суд

Мариинск
kuzbassnews.ru
18/02/2026
Мариинск
