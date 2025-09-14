Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Десять тысяч бесплатных овощных наборов получат кузбассовцы этой осенью

В Кузбассе 1 октября стартует традиционная региональная благотворительная акция по обеспечению овощными наборами отдельных категорий граждан. Акция продлится до конца октября.

В каждом наборе — 50 кг картофеля, 10 кг моркови, 10 кг свеклы, 10 кг капусты. На бесплатный набор могут претендовать одинокие инвалиды-колясочники, члены семей погибших участников СВО, инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Также помощь могут получить семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, одиноко проживающие кузбассовцы и другие категории. Полный список размещен на сайте Министерства труда и социальной защиты Кузбасса.

Списки получателей формируются в муниципалитетах. Уточнить подробную информацию можно в органах социальной защиты населения по месту жительства.

Благотворительная акция по доставке овощных наборов проводится в Кузбассе с 2001 года.

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

14/09/2025
