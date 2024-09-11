До 1 октября 2024 года федеральные льготники в Кемеровской области могут выбрать форму получения набора социальных услуг

Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу напоминает гражданам, получающим набор социальных услуг, о возможности изменить способ получения такой соцподдержки. Для этого до 1 октября 2024 года необходимо подать заявление, в котором указать, в каком именно виде льготник намерен получать набор социальных услуг с 1 января 2025 года: в натуральной форме или в денежном эквиваленте.

Отметим, что заменить набор социальных услуг (НСУ) деньгами можно как полностью, так и частично. Если гражданин не хочет менять способ получения НСУ, то обращаться в Отделение СФР по Кемеровской области с заявлением не нужно.

Стоимость НСУ с 1 февраля 2024 года составляет 1578,80 рублей в месяц. Набор включает в себя:

- лекарства, медицинские изделия, лечебное питание для детей-инвалидов (1215,80 руб. в денежном эквиваленте);

- путевка на санаторно-курортное лечение (188,08 руб.);

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (174,62 руб.).

Заявление о выборе способа получения НСУ можно подать на портале госуслуг, а также лично в клиентской службе регионального Отделения СФР и в МФЦ.

Напомним, что к федеральным льготникам относятся граждане с инвалидностью, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», инвалиды, дети-инвалиды, «чернобыльцы» (полный список льготников можно посмотреть на сайте СФР в разделе «Набор социальных услуг» https://sfr.gov.ru/grazhdanam/federal_beneficiaries/nsu/).

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам контакт-центра Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу: 8-800-200-10-02 (звонок бесплатный).

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