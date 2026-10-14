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В Кузбассе Россельхознадзор предоставил предпринимателю лицензию на осуществление фармдеятельности в сфере обращения ветпрепаратов в городе Кемерово

7 октября ведомство предоставило индивидуальному предпринимателю Нужной Е.П. лицензию на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. Лицензия действует в отношении площадки в городе Кемерово.

Представителем организации 28 сентября 2026 года через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) была подана заявка на получение лицензии. Оценка проводилась с учетом новых требований, вступивших в силу с 5 апреля 2026 года на основании постановления Правительства РФ № 324 от 27 марта 2026 года. Согласно новым правилам, срок оказания услуги по предоставлению лицензии на фармацевтическую деятельность сокращен с 10 до 8 рабочих дней, а также упрощена процедура получения лицензии и внесения изменений в нее – теперь не требуется указывать сведения о наличии сертификата специалиста с ветеринарным образованием. 

Мероприятие состоялось 7 октября в дистанционном формате с применением мобильного приложения «Инспектор».

В ходе процедуры инспектор зафиксировал, что помещения, оборудование и технические средства, планируемые к использованию, отвечают установленным требованиям для осуществления фармацевтической деятельности.

По результатам проверки принято положительное решение – реестр лицензий Россельхознадзора пополнен новой записью.

Общество
kuzbassnews.ru
14/10/2026
Общество
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