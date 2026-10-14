Ввоз более 150 тонн свежих овощей проконтролировал Россельхознадзор в Кузбассе

6 и 7 октября 2026 года на территории города Кемерово Кемеровской области – Кузбасса инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз 153 т свежей подкарантинной продукции из Казахстана.

Ассортимент составили 75 т лука репчатого, 44 т капусты, 18 т огурцов и 16 т томатов. Для подтверждения фитосанитарной безопасности продукция прошла исследования в Западно-Сибирском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В результате наличие всех необходимых товаросопроводительных документов на партии и отсутствие в продукции карантинных вредных организмов стали основаниями для успешного оформления актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора), дающих право на дальнейшую реализацию.