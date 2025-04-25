Экологи «Южного Кузбасса» приняли участие в экологическом слёте

Специалисты по экологической безопасности угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») приняли участие в традиционном слете «Экоактивист».

Экологи «Южного Кузбасса» встретились с учащимися 7-8 классов на городском мероприятии по экологическому просвещению. Слет «Экоактивист» прошел на базе муниципального лагеря «Чайка» в Междуреченске. Специалисты по экологической безопасности компании рассказали ребятам о том, какие меры предпринимаются в «Южном Кузбассе» для минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Компания на постоянной основе реализует комплексную экологическую политику, включающую мероприятия по охране водного и воздушного бассейнов, мониторинг состояния окружающей среды, организацию управления всеми видами отходов, а также экологическое воспитание и просвещение.

На разрезах и шахтах компании работают очистные сооружения. На обогатительных фабриках действует замкнутая система водоснабжения: очищенная сточная вода не сбрасывается в реку, а возвращается в технологический процесс. Специалисты «Южного Кузбасса» проводят водоохранные мероприятия в зонах восьми водных артерий. В 2023 году при активном участии компании очищен отстойник реки Большой Кийзак. За последние 5 лет компания выпустила в водоемы более 300 тысяч мальков рыб ценных пород.

На предприятиях установлено пылегазоулавливающее оборудование, летом проводится регулярная поливка технологических дорог, взрывные работы на предприятиях открытой добычи угля ведутся с учетом розы ветров, а при необходимости используется укрывной материал. Мониторинг состояния окружающей среды выполняет участок анализа экологической безопасности.

В 2023 году «Южный Кузбасс» провел рекультивацию 18 гектаров промышленных территорий и высадил 70 тысяч саженцев деревьев и 17 тысяч кустарников. За два последних года «Южный Кузбасс» направил на переработку более 1,3 тыс. тонн отработанных автомобильных шин.

В 2024 году все предприятия «Южного Кузбасса» получили комплексные экологические разрешения. Документ содержит полный перечень необходимых и обязательных требований российского законодательства в области охраны окружающей среды. Получение такого документа подтверждает, что деятельность «Южного Кузбасса» соответствует требованиям экологического законодательства.

Школьники с большим интересом слушали специалистов «Южного Кузбасса», активно задавали вопросы.

«Ответственное недропользование – один из главных приоритетов в работе «Южного Кузбасса». При этом активности для подрастающего поколения у нас на особом счету – такие мероприятия традиционно находят отклик у сотрудников компании. Специально для ребят мы проводим открытые уроки на экологические темы, вместе высаживаем саженцы молодых деревьев. Уверен, это поможет сформировать у детей ответственное отношение к окружающей среде», – сказал генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг» Сергей Немыкин.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»