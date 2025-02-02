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Илья Середюк поручил ускорить ход ремонтных работ в школе №11 в Шерегеше

Во время рабочей поездки в Таштагольский район губернатор Кузбасса Илья Середюк проверил ход капитального ремонта школы №11 в Шерегеше. Работы начались в апреле 2024 года в рамках регионального проекта «Моя новая школа».

«С прошлого моего визита картина принципиально не поменялась. Отставание от графика около двух месяцев. Так не годится. Поручил подрядчику подготовить корректный график работ с реальными сроками завершения. Если они нас не устроят, заменим подрядчика. Школа нужна к 1 сентября», — подчеркнул Илья Середюк.

Школа № 11 построена в 1974 году. Общая площадь трехэтажного здания превышает 4,8 тысяч кв. метров. В ходе ремонтных работ строители полностью обновят кровлю, фасад, внутренние помещения, инженерные сети, благоустроят территорию и установят спортивные площадки.

На данный момент закрыт тепловой контур, установлены оконные блоки в первом корпусе и переходе, ведется подготовка для подачи тепла в переход, сообщает пресс-центр Правительства Кузбаса. Кровельные работы выполнены на 85%, работы по усилению оконных проемов и стен — на 90%. Продолжается внутренняя отделка помещений.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбаса

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kuzbassnews.ru
02/02/2025
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