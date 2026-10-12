В поселке Чкаловский Ленинск-Кузнецкого муниципального округа продолжается капитальный ремонт общеобразовательной школы

Работы идут по нацпроекту «Молодежь и дети», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина, и госпрограмме «Развитие образования». На текущий момент строительная готовность объекта составляет 68%.

Школа построена в 1974 году. Это двухэтажное здание площадью 2,4 тыс. кв. м. Вместимость учреждения — 250 учащихся, также предусмотрена встроенная группа детского сада на 20 детей.



На данный момент завершены демонтажные работы, отремонтирован фундамент, выполнено устройство перегородок. Специалисты обновляют цоколь, отмостки и лестницы, ремонтируют крыльцо, меняют оконные и дверные блоки. Ведется замена ключевых инженерных систем — электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации. Завершающим этапом станет внутренняя отделка помещений.



После ремонта планируется организовать режим школы полного дня: откроются секции дополнительного образования, в том числе военно-спортивной направленности, группа продленного дня.

Фото: пресс-служба Правительства Кузбасса