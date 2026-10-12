Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В поселке Чкаловский Ленинск-Кузнецкого муниципального округа продолжается капитальный ремонт общеобразовательной школы

Работы идут по нацпроекту «Молодежь и дети», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина, и госпрограмме «Развитие образования». На текущий момент строительная готовность объекта составляет 68%.

Школа построена в 1974 году. Это двухэтажное здание площадью 2,4 тыс. кв. м. Вместимость учреждения — 250 учащихся, также предусмотрена встроенная группа детского сада на 20 детей.
 
На данный момент завершены демонтажные работы, отремонтирован фундамент, выполнено устройство перегородок. Специалисты обновляют цоколь, отмостки и лестницы, ремонтируют крыльцо, меняют оконные и дверные блоки. Ведется замена ключевых инженерных систем — электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации. Завершающим этапом станет внутренняя отделка помещений.
 
После ремонта планируется организовать режим школы полного дня: откроются секции дополнительного образования, в том числе военно-спортивной направленности, группа продленного дня. 

 

Фото: пресс-служба Правительства Кузбасса

Образование
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
12/10/2026
Образование
Ленинск-Кузнецкий
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus