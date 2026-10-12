Россельхознадзор привлёк к ответственности владельца участка за зарастание более 21 га сельхозугодий

Проверка использования земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного в Новокузнецком районе Кемеровской области — Кузбасса и находящегося в собственности у физического лица, была проведена инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в сентябре 2025 года.

По результатам контрольного (надзорного) мероприятия ведомство выдало предписание об устранении выявленных нарушений, а именно: об обработке доступным агротехническим способом земельного участка на общей площади 21,2 га до 1 августа 2026 года.

11 августа 2026 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел выездное обследование на данном участке с целью оценки исполнения предписания.

По результатам мероприятия зафиксировано зарастание сорной травянистой (костер безостый, пырей ползучий, осот и др.), древесно-кустарниковой растительностью (береза, ивняк высотой не менее 2м), а также присутствие признаков деградации (закочкаривание).

Таким образом, какая-либо деятельность, связанная с сельскохозяйственным использованием, на земельном участке не осуществляется, что является нарушением обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации.

В этой связи 1 октября 2026 года на собственника земельного участка составлен протокол об административном правонарушении за неисполнение предписания. Кроме того, нарушителю выдано новое предписание со сроком исполнения до 20 июля 2027 года. Для этого гражданину необходимо провести мероприятия по воспроизводству плодородия земель, вовлечению земельных участков в сельскохозяйственный оборот путем проведения агротехнических мероприятий (вспашка, культивация, боронование, дискование и другие виды обработки).