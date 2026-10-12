В Кузбассе Россельхознадзором выявлено более 123 тысяч тонн недостоверно задекларированного зерна

С 1 января по 6 октября текущего года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора в Кузбассе выявлено 78 деклараций о соответствии на зерновую продукцию общим весом 123,4 тыс. т, зарегистрированных с нарушением обязательных требований ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна». Проверки проводились посредством мониторинга Единого реестра сертификатов и деклараций о соответствии, размещенного во ФГИС «Росаккредитация».

Так, 29 сентября инспектор ведомства установил, что при декларировании 3,6 тыс. т гороха на пищевые цели ИП Печеркин А.Г. не обеспечил проведение исследований на остаточное количество действующих веществ пестицидов, примененных при его выращивании в 2026 году.

Таким образом, декларация о соответствии принята на основании недостоверных сведений и документов, послуживших основанием для подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям.

В результате партия гороха не прошла подтверждение соответствия требованиям безопасности, установленным техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).

В связи с выявлением нарушений декларация о соответствии признана недействительной. Заявителю объявлено предостережение.