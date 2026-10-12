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Россельхознадзор выдал предостережение кузбасскому землепользователю за зарастание 6,7 га сельхозугодий

Зарастание на земельном участке площадью 6,7 га было выявлено инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора 10 сентября 2026 года в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований на землях сельскохозяйственного назначения в границах Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса.

По результатам мероприятия зафиксировано зарастание сорной травянистой (пырей ползучий, осот розовый, крапива, лопух, сурепица обыкновенная и др.) и древесно-кустарниковой (ивы высотой более 1,5 м, берёзы высотой более 3 м) растительностью, деградация (закочкаривание). Кроме того, на земельном участке отсутствуют признаки улучшения или поддержания плодородия земель, признаки посевов сельскохозяйственных культур, обработки почвы, проведения агротехнических, агрохимических и фитосанитарных мероприятий по борьбе с сорной растительностью (вспашка, культивация, боронование, дискование и другие виды обработки). Мероприятия по предупреждению и пресечению зарастания сорной травянистой растительностью не выполняются.

Таким образом, деятельность, связанная с сельскохозяйственным использованием, на земельном участке не осуществляется, что является нарушением обязательных требований земельного законодательства России.

2 октября 2026 года в адрес собственника участка – физического лица – ведомство объявило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и необходимости провести мелиоративные мероприятия (культуртехническая мелиорация) по расчистке земель от сорной растительности, приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению.

Общество
kuzbassnews.ru
12/10/2026
Общество
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