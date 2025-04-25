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Интерактивно-познавательная программа «Штаб командующего – Путь к Победе» состоялась в Мариинске

В рамках Года защитника Отечества и празднования 80-летия Великой Победы воспитанники школы-интерната психолого-педагогической поддержки окунулись в атмосферу событий Великой Отечественной войны. Ведущий Данил Классен рассказал ребятам о наиболее значимых эпизодах боевых действий, о стратегии освобождения оккупированных территорий и поворотных моментах борьбы с немецко-фашистскими захватчиками.
Особое внимание школьников привлекла завершающая часть программы – торжественная церемония установки знамени Победы на макете карты. Затем ребята приняли участие в мастер-классе по созданию символов воинской доблести – георгиевских лент в виде оригинальных брошей.

Фото: Культура Мариинского муниципального округа (ВКонтакте)

Культура
Мариинск
kuzbassnews.ru
25/04/2025
Культура
Мариинск

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