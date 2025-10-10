Из Кузбасса на передовую СВО отправят два легковых автомобиля
Управление федеральной налоговой службы по Кузбассу приняло решение передать два автомобиля Ford Focus из ведомственного гаража для нужд военнослужащих Российской армии на СВО. Сегодня машины доставлены в региональное отделение Народного фронта, где пройдут необходимую подготовку перед отправкой «за ленточку». Также налоговики региона собрали для бойцов СВО несколько коробок с медикаментами.
Передача транспортных средств станет важной частью работы Народного фронта, продолжающего активную деятельность по оказанию помощи военнослужащим на передовой линии. Автомобили помогут повысить мобильность подразделений и улучшить условия выполнения боевых задач.
Планируется, что один автомобиль отправится в подразделения Южного военного округа, второй — в танковую гвардейскую бригаду группировки войск «Запад», где с неонацистами воюют бойцы из Кузбасса. Таким образом, сотрудничество налоговых органов региона и гражданского сообщества стало еще одним реальным делом по поддержке нашим защитникам Родины.
Перед отправкой на линию боевого соприкосновения специалисты проведут автомобилям полное техническое обслуживание, дооснащение и подготовку к эксплуатации в зимних условиях.
Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса