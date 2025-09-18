С начала 2025 года инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 604 фитосанитарных сертификата для отгрузки гороха из Кемеровской области – Кузбасса в Китайскую Народную Республику. Общий экспортный объем составил 15 635 т.

Так, одной из свежих партий 17 сентября 2025 года стала отгрузка в Поднебесную с территории Промышленновского района 1 612 т гороха.

При досмотре продукции были отобраны и исследованы образцы на наличие карантинных объектов и на показатели безопасности и качества. Результаты лабораторных экспертиз Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» подтвердили отсутствие карантинных объектов в зернобобовой продукции, а также соответствие требованиям Китая показателей качества и безопасности.

По итогам досмотра и лабораторных заключений владельцу продукции были оформлены фитосанитарные сертификаты для организации дальнейшего экспорта.