Как снизить риск детского травматизма

В период летних каникул у детей и подростков увеличивается свободное время, которое они проводят самостоятельно без присмотра взрослых. Именно в это время возрастает уровень детского травматизма. Причинами несчастных случаев в детском возрасте чаще всего являются: отсутствие должного надзора за детьми и неосторожное поведение ребенка в быту, на улице, во время игр, занятий спортом. Возникновению несчастных случаев способствуют и психологические особенности детей: любознательность, большая подвижность, эмоциональность, недостаток жизненного опыта. Врач Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Лилия Егорова рассказала, как родителям обезопасить детей.

Самая распространенная причина ушибов, переломов костей и травм головы – это падение. Дети, сколько им не запрещай, все равно будут лазать по деревьям, заборам и крышам гаражей. Ушиб характеризуется припухлостью ткани и кровоподтеком. В таких случаях к ушибленному месту нужно приложить лед. Если наблюдается резкое ограничение движений в поврежденной конечности, она деформирована и в области сустава имеется гематома или отмечается отчетливая локальная боль, необходимо обратиться за медицинской помощью.

Многочисленная группа травм связана со средствами передвижения – велосипедами, роликовыми коньками и скейтбордами. Поэтому очень важно научить детей правилам безопасного катания. Все эти «игрушки» должны соответствовать возрасту ребенка и быть исправными, также родителям не стоит экономить на экипировке – шлемах, налокотниках, наколенниках и т.п.

Летом нередко причиной недомогания детей в летний период являются солнце и жара. Приучите детей выходить из дома только в головном уборе и пользоваться солнцезащитным кремом. Это убережет их от теплового удара и солнечных ожогов. Увлекшись игрой, дети зачастую забывают и о еде, и о воде. Чтобы избежать обезвоживания, необходимо приучить ребенка пить достаточное количество воды в течение дня. Лучше всего выдать ему персональную бутылку для питья и следить, чтобы она всегда была наполненной.

Дети четко должны понимать, почему нельзя подбирать на улице незнакомые предметы, пробовать на вкус неизвестные растения, ягоды и жидкости. Поэтому родителям необходимо провести с ребенком разъяснительные беседы об опасности таких «находок».

Не лишним будет напомнить детям правила поведения на воде. Несоблюдение этих правил при купании и нырянии может привести к различным травмам и даже смерти. Дети не должны купаться и играть на обрывистых берегах водоемов без присмотра взрослых.

К тяжелым последствиям приводят дорожно-транспортные происшествия. Большинство подростков-жертв ДТП были пешеходами или управляли велосипедами, мопедами, самокатами. Наезды совершаются из-за того, что дети переходят дорогу в неположенных местах, не слышат приближающийся автомобиль из-за наушников, внезапно выбегают на дорогу или не имеют на одежде светоотражающих элементов и невидимы для других участников дорожного движения в темное время суток. Задача родителей – научить детей правилам безопасного поведения на дороге.

Чтобы избежать несчастных случаев, родители, прежде всего, должны выстроить доверительные отношения с ребенком и изменить свое собственное отношение к риску. Только при таком условии можно выработать у ребенка навыки осмотрительности. Родители сами должны показывать пример безопасного и ответственного поведения. Важно не развить у ребенка чувства робости и страха, а, наоборот, внушить ему, что опасности можно избежать, если вести себя правильно. Необходимо подробно объяснять, что именно следует делать и чего делать нельзя.

Фото предоставлено КЦОЗиМП