Кассационный суд в Кузбассе подтвердил законность принятых решений о выкупе муниципалитетом квартиры в аварийном доме

Ранее Мариинский городской суд Кемеровской области обязал местную администрацию изъять у собственника квартиру в аварийном доме, постановив взыскать её выкупную стоимость в размере более 2 миллионов рублей.

Ещё в 2010 году житель Мариинска приобрёл квартиру в многоквартирном доме, общая площадь которой составляет 22,7 квадратных метров. Однако через 7 лет многоквартирный дом, в котором была приобретена квартира мариинцем, был признан аварийным и подлежащим сносу.

В июне 2025 года собственник вышеуказанной квартиры обратился в администрацию округа с заявлением о принятии решения об изъятии земельного участка под жилым домом, а также принадлежащей ему квартиры с выплатой выкупной стоимости.

Но ему ответили, что аварийный дом не включён в региональную программу переселения в отношении домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными, так как дом был признан таковым после указанного срока. Также указывалось, что в 2025 году планируется разработка региональной адресной программы по переселению граждан из аварийных домов, признанных таковыми после января 2017 года. С момента определения порядка переселения и выделения лимитов финансирования на данные цели у администрации округа будет возможность решить вопрос о расселении. До этого времени собственники квартир аварийного дома могут обратиться с заявлением о предоставлении им жилья манёвренного фонда.

Не согласившись с таким ответом, собственник квартиры обратился в суд с требованиями обязать администрацию округа изъять его квартиру, выплатив ему выкупную стоимость изымаемого жилья в размере более 2 миллионов рублей и понесённые им судебные расходы.

Представители администрации Мариинского муниципального округа с заявленными требованиями не согласились. Указывали, что администрация не может являться ответчиком в рамках возникшего спора. При этом выкупная цена определяется соглашением о выкупе, но собственник не обращался с вопросом о заключении такого соглашения. Ссылались они и на тяжёлую финансовую ситуацию как в Мариинском округе, так и в Кузбассе.

Однако суд, рассмотрев заявленные требования, не согласился с доводами администрации округа. При этом указал, что отсутствие финансирования на переселение граждан из аварийного многоквартирного дома не может служить основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

В результате суд решил обязать администрацию округа изъять у собственника принадлежащую ему квартиру, выплатив ему выкупную стоимость изъятого жилья в размере более 2 миллионов рублей. Со дня выплаты выкупной стоимости право собственности мариинца на квартиру должно быть прекращено. Постановлено взыскать с администрации в пользу истца и судебные расходы в размере 65 тысяч рублей.

Администрация Мариинского муниципального округа с таким решением суда не согласилась, и обжаловала его в судебную коллегию по гражданским делам Кемеровского областного суда, а затем и в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции.

Но все вышестоящие судебные инстанции подтвердили законность и обоснованность решения, принятого Мариинским городским судом Кемеровской области.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Марииснкий городской суд