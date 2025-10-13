Кузбасс запускает новые инвестпроекты

На совете по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кузбасса были рассмотрены новые заявки от инвесторов. К реализации были одобрены три проекта: один на территории опережающего развития (ТОР) «Анжеро-Судженск» и два в особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Горная Шория».



«Статус резидентов ТОР и ОЭЗ даст инвесторам, прежде всего, льготы на уплату налогов и аренду земельных участков. Особенно в первые годы работы компаний. Так у предпринимателей будет время «развернуться» и выйти на стабильную работу проектов», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

На ТОР «Анжеро-Судженск» будет реализован проект по строительству перевалочно-логистического комплекса. Здесь будут принимать и отправлять грузы разными видами транспорта. Комплекс станет ключевым звеном в цепочке поставок, обеспечивая эффективное распределение товаров. Его выгодное расположение рядом с крупными транспортными узлами Западно-Сибирской железной дороги сократит сроки доставки и будет способствовать развитию торгово-экономических связей. Компания «Кузбасс Карго» инвестирует в проект 90 млн рублей. Будет создано 15 новых рабочих мест.



На территории ОЭЗ «Горная Шория» построят горнолыжную арену «КАСКАД 2.0». Реализацией проекта займется компания «Каскад Восток». Вложения превысят 1,6 млрд рублей. В результате в пгт Шерегеш появится 8-местная гондольная канатная дорога «Центральная» с трассами протяженностью 10 км, а также горнолыжный комплекс «Аврора» в секторе B с трассами протяженностью 8-10 км. Отметим, что в секторе F в рамках инвестпроекта уже построена 6-местная скоростная кресельная канатная дорога «Шермонт» с горнолыжными трассами протяженностью 4 км.



Еще один проект будет реализован в секторе Е. Здесь планируют создать шестиместную кресельную канатную дорогу «Юг», протяженностью почти 2 км. Инвестором выступает компания «КД Юг», вложения составят 676 млн рублей, будет создано 51 новое рабочее место. Проект позволит связать существующие объекты сектора Е с сектором F.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса