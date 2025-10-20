Кузбасская молодежь — победитель инженерного чемпионата на Российской энергетической неделе

Рабочая молодежь Кузбасса достойно представила регион на Российской энергетической неделе — 2025 в Москве. Кузбассовцы представили свои проекты в рамках инженерного чемпионата, где демонстрировали инновационные решения для развития энергетики.



Участие в чемпионате приняли команды «Кузбассэнерго» (входит в Сибирскую генерирующую компанию) и «СУЭК-Кузбасс».



По результатам чемпионата лучшей среди корпоративных делегаций России стала команда работающей молодежи «СУЭК-Кузбасс». Молодые инженеры представили проект, направленный на повышение эффективности производственных процессов и внедрение современных технологий.



Кузбасскую делегацию на Российской энергетической неделе возглавил губернатор Илья Середюк. РЭН — одно из ключевых событий отрасли, объединяющее руководителей, инженеров и молодых профессионалов из разных регионов. Участие в ней помогает специалистам Кузбасса быть в центре инноваций, обмениваться опытом и формировать будущее энергетики России.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса