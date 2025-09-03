Кузбасские колледжи и техникумы получат федеральные средства на капитальный ремонт

В рамках национального проекта «Молодежь и дети» и государственной программы РФ «Развитие образования» четыре организации среднего профессионального образования Кузбасса получат 284,6 млн рублей на капитальный ремонт. Работы планируется провести в 2026-2027 годах.

В 2026 году капитально отремонтируют Новокузнецкий торгово-экономический техникум, финансирование составит 68,8 млн рублей. Планируется ремонт всех учебных и вспомогательных помещений, также специалисты заменят системы водо-, электроснабжения, сантехнику, освещение.

В 2027 году отремонтируют сразу три учебных заведения. Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В.Ф. Кузнецова получит 82 млн рублей. Запланирован капитальный ремонт трехэтажного здания главного корпуса, где расположены учебные аудитории, компьютерные классы, актовый и спортивный залы, а также служебные кабинеты. Работы включают полную замену инженерных сетей, отделку аудиторий и кабинетов и их оснащение новым оборудованием.

Киселевский горный техникум получит 103,7 млн рублей. В здании на ул. Ленина 16 планируется ремонт кровли, систем отопления, водоснабжения и канализации, внутренних электрических сетей, контура заземления и отмостки здания, а также отделка помещений и фасада.

Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства получит 30,1 млн рублей на капитальный ремонт второго корпуса. Будет сделан демонтаж старой отмостки и устройство новой, установка нового вентилируемого фасада из металлосайдинга, замена дверей и окон с подоконниками, откосов и отливов.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса