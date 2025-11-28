Кузбасские пенсионеры могут получить электронное удостоверение через Госуслуги

Социальный фонд России ввел в обращение электронное свидетельство пенсионера. Это следующий шаг в масштабной программе по цифровизации социальной сферы, призванной сделать получение льгот и услуг максимально простым и удобным. Новое электронное удостоверение с QR-кодом стало полноценной альтернативой привычному пластиковому документу и доступно в личном кабинете на портале Госуслуги. В Кузбассе в настоящее время почти 770 тысяч получателей пенсии.

Главное удобство нововведения в том, что для получения цифрового удостоверения пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений. У граждан, которые уже являются пенсионерами, QR-код автоматически появился в их личном кабинете на Госуслугах. Тем, кто только получает статус пенсионера, QR-код формируется автоматически в течение 10 дней после назначения пенсии.

«Электронное удостоверение пенсионера стало альтернативой привычному пластиковому, – пояснил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. – Обладателю QR-кода больше не нужно носить его с собой. В любой момент, зайдя с мобильного телефона на портал Госуслуги, пенсионер может подтвердить свой статус и льготы. В отличие от обычного удостоверения, QR-код нельзя потерять».

Глава Соцфонда также отметил, что это нововведение является частью системной работы Фонда по созданию единых цифровых профилей для льготных категорий граждан. «Мы внедряем QR-коды в качестве цифровых удостоверений, что позволяет легко и быстро подтверждать право на льготы и услуги в разных учреждениях, – подчеркнул Сергей Чирков. – У нас уже успешно работает единый реестр многодетных семей, в который занесены данные более 2,8 млн семей. Это позволяет не только учитывать их статус при назначении мер поддержки без сбора справок, но и выдавать электронные удостоверения через Госуслуги».

Ранее выданные пластиковые пенсионные удостоверения остаются действительными и не требуют замены. Те, кто не хочет пользоваться QR-кодом, могут, как и раньше, получить пластиковое свидетельство пенсионера в клиентской службе регионального Отделения СФР.

Изображение от pressfoto на Freepik