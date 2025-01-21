Кузбасские врачи провели 14 операций по пересадке органов в наступившем году

С начала 2025 года кузбасские трансплантологи пересадили почки восьмерым пациентам, двоим — печень, двоим — сердце. Благодаря пересадке роговицы глаза два пациента сохранили зрение.

В Кузбасской областной клинической больнице имени С.В. Беляева выполняют трансплантацию почки, печени и роговицы глаза; в Научно-исследовательском институте комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний занимаются пересадкой сердца. Осенью прошлого года первую трансплантацию печени выполнили в Новокузнецком филиале Кузбасского клинического кардиологического диспансера имени академика Л.С. Барбараша.

В 2024 году кузбасские трансплантологи провели 71 операцию по пересадке почки, 12 — печени, 10 — сердца, 36 — роговицы глаза.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса