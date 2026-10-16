В Кузбассе юридическое лицо привлечено к административной ответственности по двум случаям неисполнения предписаний Россельхознадзора

7 октября 2026 года в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора поступили решения мирового судьи судебного участка № 2 Ленинск-Кузнецкого городского судебного района Кемеровской области о привлечении одного юридического лица к административной ответственности за неисполнение предписаний ведомства по двум отдельным случаям.

Нарушения выявлены в ноябре 2025 года в ходе контрольных (надзорных) мероприятий на земельных участках сельскохозяйственного назначения в границах Кузбасского сельского поселения Прокопьевского муниципального округа.

В первом случае на участке площадью 1,3 га установлено нарушение земель в результате производственной деятельности. Организации выдано предписание об устранении нарушений со сроком исполнения до 1 июля 2026 года. При проверке 28 июля 2026 года подтверждено, что мероприятия не проведены, предписание не исполнено.

Во втором случае участок площадью 34,9 га использовался под площадку для склада угля, что привело к порче плодородного слоя и фактическому выведению земель из сельскохозяйственного оборота. Предписание об устранении нарушений также было выдано со сроком до 1 июля 2026 года. Проверка 16 июля 2026 года показала, что нарушения сохраняются, необходимые работы не выполнены.

По каждому из случаев составлен отдельный протокол об административном правонарушении по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ, материалы направлены в суд. 25 сентября 2026 года мировым судом по каждому из дел вынесено отдельное постановление о назначении административного штрафа в размере 220 000 рублей по каждому постановлению.

Устранение нарушений на указанных земельных участках находится на контроле Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора.