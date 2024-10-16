Кузбассовец оштрафован за публичное демонстрирование экстремистской, нацистской и террористической символик

Запрещённый контент на странице одной из социальных сетей жителя Мариинска был выявлен сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу.

Как следует из материалов дела об административном правонарушении, поступившего 15 октября 2024 года в Мариинский городской суд Кемеровской области, сотрудниками Центра по противодействию экстремизма регионального Главного управления МВД России был установлен пользователь одной из социальных сетей, на странице которого размещены графические изображения нацистской атрибутики фашистской Германии, а также изображения запрещённого в России экстремистского движения и запрещённой в России террористической организации.

Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики иных запрещённых федеральным законодательством экстремистских и террористических организаций влечёт для граждан наложение административного штрафа от одной до двух тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

24-летний привлекаемый к административной ответственности мариинец в суде виновным себя признал и раскаялся в совершённом правонарушении. Пояснил, что совершил противоправное деяние необдуманно в связи с молодым возрастом на момент размещения запрещённых материалов.

Суд, учитывая отсутствие отягчающих и наличие смягчающего наказание обстоятельства в виде признания вины и раскаяния, а также личность виновного и его имущественное положение, назначил правонарушителю административное наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд