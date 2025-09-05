Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Лицензированный в Россельхознадзоре участник цирковой деятельности выступит в Новокузнецке

В Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора поступило заблаговременное уведомление о предстоящем выступлении с цирковой программой в городе Новокузнецк.

Стоит отметить, что участник гастролей – филиал ФКП «Росгосцирк» «Новокузнецкий государственный цирк» — состоит в Реестре учреждений, добросовестно получивших лицензию Россельхознадзора, которая с 1 января 2022 года является обязательной для ведения подобной предпринимательской деятельности.

Так, с 5 сентября по 16 октября 2025 года в Новокузнецке местом проведения гастролей станет территория по адресу ул. Кирова. д. 70.

