Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Масштабная работа по благоустройству продолжается в Тяжинском округе

В рамках областной программы инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» выполнены работы по благоустройству мест для проведения памятных мероприятий в селе Новоподзорново и поселке Валерьяновка. Завершено благоустройство места захоронения в деревне Георгиевка.
В селе Преображенка оборудована новая игровая площадка. В поселке Тяжинский на территории спортивного комплекса «Юность» появилась площадка с тренажерами.
Центрами притяжения для местных жителей станут площадки, которые в ближайшее время появятся в селах Бороковка и Новопокровка, деревнях Старый Урюп и Новомарьинка.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
13/09/2024
Общество
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus