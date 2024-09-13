Масштабная работа по благоустройству продолжается в Тяжинском округе

В рамках областной программы инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» выполнены работы по благоустройству мест для проведения памятных мероприятий в селе Новоподзорново и поселке Валерьяновка. Завершено благоустройство места захоронения в деревне Георгиевка.

В селе Преображенка оборудована новая игровая площадка. В поселке Тяжинский на территории спортивного комплекса «Юность» появилась площадка с тренажерами.

Центрами притяжения для местных жителей станут площадки, которые в ближайшее время появятся в селах Бороковка и Новопокровка, деревнях Старый Урюп и Новомарьинка.