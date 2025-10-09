Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Неделя сохранения психического здоровья проходит в Кузбассе

Довольно распространенная проблема в современном мире – эмоциональное выгорание. Это состояние истощения, возникающее при длительном воздействии стресса, высокой ответственности и необходимости постоянно быть «в ресурсе» для других. Человек словно «сгорает» изнутри: энергия уходит, а восстановление не наступает.

Психолог Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Екатерина Ткаченко рассказала, как справиться с эмоциональным выгоранием.

Основные признаки эмоционального выгорания:

  • постоянная усталость, не проходящая даже после сна;
  • снижение интереса к работе, любимым занятиям;
  • ощущение пустоты, безразличия или раздражения;
  • трудности с концентрацией и памятью;
  • частые болезни, особенно простуды и головные боли;

Как себе помочь?

1. Пересмотреть баланс работы и отдыха. Выгорание часто связано с отсутствием качественного отдыха. Важно выделять время на то, что действительно восстанавливает именно вас: прогулки, творчество, тишина, спорт.

2. Отделять работу от личной жизни. Чёткие границы помогают сохранить энергию и избежать ощущения, что работа «захватывает» всю жизнь. Так, завершая рабочий день, старайтесь не продолжать обсуждать рабочие вопросы дома или по телефону. Используйте символические точки переключения: дорога с работы, переодевание, душ, прогулка. Это помогает психике осознать, что работа закончилась, начинается личное время.

3. Обращать внимание на тело: ухудшение сна; изменения аппетита, тягу к сладкому или кофе; хронические боли в спине, голове, желудке; постоянное чувство усталости, даже после отдыха. В этом случае регулярные прогулки, лёгкая физическая активность и режим сна не только укрепляют тело, но и стабилизируют эмоциональное состояние.

4. Научиться говорить «нет». Чрезмерная нагрузка часто появляется из-за желания всем помочь и всем угодить. Умение отказывать, когда сил не много — это не эгоизм, а забота о себе самом.

5. Поддерживать эмоциональные связи. Когда есть место искреннему разговору, смеху, объятиям, мозг выделяет гормоны, снижающие стресс. Близкие связи создают чувство безопасности и поддержки, помогают разделить переживания, чтобы они не накапливались внутри, дают ощущение, что человек не один в своих трудностях

6. Если самостоятельные усилия не дают эффекта, полезно обратиться к психологу или психотерапевту: он поможет разобраться в причинах выгорания и выстроить стратегию восстановления.

 

Фото предоставлено КЦОЗиМП

Здоровье
kuzbassnews.ru
09/10/2025
Здоровье
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus